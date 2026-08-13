Preço de Chihuahua Chain hoje

O preço ao vivo de Chihuahua Chain (HUAHUA) hoje é $ 0, com uma variação de 18.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUAHUA para USD é de $ 0 por HUAHUA.

Chihuahua Chain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 571,212, com um fornecimento em circulação de 114.43B HUAHUA. Nas últimas 24 horas, HUAHUA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00983165, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HUAHUA movimentou-se -0.33% na última hora e -16.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chihuahua Chain (HUAHUA)

Capitalização de mercado $ 571.21K$ 571.21K $ 571.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 608.15K$ 608.15K $ 608.15K Fornecimento Circulante 114.43B 114.43B 114.43B Fornecimento total 121,827,731,172.0 121,827,731,172.0 121,827,731,172.0

A capitalização de mercado atual de Chihuahua Chain é $ 571.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUAHUA é 114.43B, com um fornecimento total de 121827731172.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 608.15K.