Qual é o preço atual de Chevron xStock?

Chevron xStock está sendo negociado a R$991.6020583666482000, o que representa uma variação de preço de 2.52% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como CVXX se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 2.52% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se CVXX está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Chevron xStock está se saindo em comparação com tokens da categoria Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

No segmento Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, CVXX demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Chevron xStock hoje?

A capitalização de mercado de R$5869089.47217979872000 coloca CVXX no ranking #2709, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$967.196630437980000 e R$992.8047899278146000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente CVXX está sendo negociado?

Chevron xStock gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de CVXX?

Com 5918.642206717499 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.