Preço de Chateau USD hoje

O preço ao vivo de Chateau USD (CHUSD) hoje é $ 0.999474, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHUSD para USD é de $ 0.999474 por CHUSD.

Chateau USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,230,484, com um fornecimento em circulação de 1.23M CHUSD. Nas últimas 24 horas, CHUSD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.045, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.986828.

No desempenho de curto prazo, CHUSD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 999.68.

Informações de mercado de Chateau USD (CHUSD)

Capitalização de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volume (24h) $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Fornecimento Circulante 1.23M 1.23M 1.23M Fornecimento total 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

A capitalização de mercado atual de Chateau USD é $ 1.23M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 999.68. A oferta em circulação de CHUSD é 1.23M, com um fornecimento total de 1230459.136150956. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.23M.