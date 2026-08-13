Preço de Charles AI by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Charles AI by Virtuals (CHARLES) hoje é $ 0, com uma variação de 9.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHARLES para USD é de $ 0 por CHARLES.

Charles AI by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,740, com um fornecimento em circulação de 1.00B CHARLES. Nas últimas 24 horas, CHARLES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHARLES movimentou-se -0.19% na última hora e -9.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Capitalização de mercado $ 37.74K$ 37.74K $ 37.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.74K$ 37.74K $ 37.74K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Charles AI by Virtuals é $ 37.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHARLES é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.74K.