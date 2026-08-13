O que é a Chain4Energy?

A Chain4Energy (C4E) é uma plataforma blockchain L1 DePIN projetada para suportar uma variedade de aplicações inovadoras em energia e mobilidade elétrica. Ela cria um ecossistema descentralizado e democratizado, impulsionado pela comunidade.

O que torna a Chain4Energy única?

A Chain4Energy incorpora o modelo de incentivo DePIN, oferecendo oportunidades de renda passiva ao recompensar contribuições e engajamento dentro do ecossistema. Esse modelo acelera a transição para um futuro sustentável, com o objetivo final de permitir a troca de energia ponto a ponto.

Qual é o trading atual de Chain4Energy?

Preço atual: R$0.0087845508674991912000, com uma variação de preço de -0.74% nas últimas 24 horas.

C4E está atraindo atenção institucional?

A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem.

Quão líquido é o mercado de Chain4Energy?

Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.

O que a oferta circulante indica sobre C4E?

Com 122798246.665988 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.

Como Chain4Energy se compara aos seus picos históricos?

Seu ATH de R$0.39897612712792404000 e seu ATL de R$ fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.

Quão ativamente Chain4Energy está sendo negociado hoje?

Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.

Como -- afeta o interesse institucional?

A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Chain4Energy.