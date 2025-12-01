Preço de Chain Talk Daily hoje

O preço ao vivo de Chain Talk Daily (CTD) hoje é --, com uma variação de 7.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTD para USD é de -- por CTD.

Chain Talk Daily ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 133,254, com um fornecimento em circulação de 1.00B CTD. Nas últimas 24 horas, CTD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00415884, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CTD movimentou-se -0.35% na última hora e +32.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chain Talk Daily (CTD)

Capitalização de mercado $ 133.25K$ 133.25K $ 133.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 133.25K$ 133.25K $ 133.25K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

