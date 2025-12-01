Preço de Chadrizard hoje

O preço ao vivo de Chadrizard ($ZARD) hoje é $ 0.00003088, com uma variação de 1.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $ZARD para USD é de $ 0.00003088 por $ZARD.

Chadrizard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,879, com um fornecimento em circulação de 1.00B $ZARD. Nas últimas 24 horas, $ZARD foi negociado entre $ 0.00003052 (mínimo) e $ 0.00003181 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00022552, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002598.

No desempenho de curto prazo, $ZARD movimentou-se -0.15% na última hora e -8.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chadrizard ($ZARD)

Capitalização de mercado $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Chadrizard é $ 30.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $ZARD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.88K.