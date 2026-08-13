Preço de Chadimir Putni hoje

O preço ao vivo de Chadimir Putni (PUTNI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUTNI para USD é de $ 0 por PUTNI.

Chadimir Putni ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,679, com um fornecimento em circulação de 1.00B PUTNI. Nas últimas 24 horas, PUTNI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01687661, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUTNI movimentou-se -- na última hora e -4.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 26.05.

Informações de mercado de Chadimir Putni (PUTNI)

Capitalização de mercado $ 170.68K$ 170.68K $ 170.68K Volume (24h) $ 26.05$ 26.05 $ 26.05 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.68K$ 170.68K $ 170.68K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Chadimir Putni é $ 170.68K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 26.05. A oferta em circulação de PUTNI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 170.68K.