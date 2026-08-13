Preço de CC0 COMPANY hoje

O preço ao vivo de CC0 COMPANY (CC0COMPANY) hoje é $ 0, com uma variação de 2.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CC0COMPANY para USD é de $ 0 por CC0COMPANY.

CC0 COMPANY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,728, com um fornecimento em circulação de 574.53M CC0COMPANY. Nas últimas 24 horas, CC0COMPANY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00354715, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CC0COMPANY movimentou-se +1.00% na última hora e -16.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

Capitalização de mercado $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.08K$ 36.08K $ 36.08K Fornecimento Circulante 574.53M 574.53M 574.53M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CC0 COMPANY é $ 20.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CC0COMPANY é 574.53M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.08K.