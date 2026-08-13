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O preço ao vivo de CaviarNine LSU Pool LP hoje é 0.00118632 USD. A capitalização de mercado de LSULP é de 324,329 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de LSULP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de CaviarNine LSU Pool LP hoje é 0.00118632 USD. A capitalização de mercado de LSULP é de 324,329 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de LSULP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

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Preço em tempo real de 1 LSULP para USD

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$0.00118632$0.00118632
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mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)
Última atualização da página: 2026-08-13 13:48:02 (UTC+8)

Preço de CaviarNine LSU Pool LP hoje

O preço ao vivo de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) hoje é $ 0.00118632, com uma variação de 3.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LSULP para USD é de $ 0.00118632 por LSULP.

CaviarNine LSU Pool LP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 324,329, com um fornecimento em circulação de 273.39M LSULP. Nas últimas 24 horas, LSULP foi negociado entre $ 0.00113073 (mínimo) e $ 0.00119876 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085512, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LSULP movimentou-se +0.48% na última hora e +1.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 151.82.

Informações de mercado de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

$ 324.33K
$ 324.33K$ 324.33K

$ 151.82
$ 151.82$ 151.82

$ 324.33K
$ 324.33K$ 324.33K

273.39M
273.39M 273.39M

273,392,790.0
273,392,790.0 273,392,790.0

A capitalização de mercado atual de CaviarNine LSU Pool LP é $ 324.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 151.82. A oferta em circulação de LSULP é 273.39M, com um fornecimento total de 273392790.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 324.33K.

Histórico de preço de CaviarNine LSU Pool LP USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00113073
$ 0.00113073$ 0.00113073
Mínimo 24h
$ 0.00119876
$ 0.00119876$ 0.00119876
Máximo 24h

$ 0.00113073
$ 0.00113073$ 0.00113073

$ 0.00119876
$ 0.00119876$ 0.00119876

$ 0.085512
$ 0.085512$ 0.085512

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+3.05%

+1.82%

+1.82%

Histórico de preços de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de CaviarNine LSU Pool LP em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de CaviarNine LSU Pool LP em USD foi de $ +0.0001885846.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de CaviarNine LSU Pool LP em USD foi de $ -0.0001305069.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de CaviarNine LSU Pool LP em USD foi de $ +0.0000000016935890329.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+3.05%
30 dias$ +0.0001885846+15.90%
60 dias$ -0.0001305069-11.00%
90 dias$ +0.0000000016935890329+0.00%

Previsão de preço para CaviarNine LSU Pool LP

Previsão de preço de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de LSULP em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de CaviarNine LSU Pool LP pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço CaviarNine LSU Pool LP pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de LSULP para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de CaviarNine LSU Pool LP.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

Site oficial

Categoria :

Radix Ecosystem

Sobre CaviarNine LSU Pool LP

Qual é o preço atual de mercado de CaviarNine LSU Pool LP?

CaviarNine LSU Pool LP está avaliado em R$0.0059451021068455152000, com uma variação de 3.04% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui LSULP?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de LSULP. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está CaviarNine LSU Pool LP em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de LSULP?

A oferta circulante é de 273392790.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de CaviarNine LSU Pool LP?

CaviarNine LSU Pool LP gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta LSULP em relação aos concorrentes da Radix Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Radix Ecosystem, o impulso de LSULP é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CaviarNine LSU Pool LP

Última atualização da página: 2026-08-13 13:48:02 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre CaviarNine LSU Pool LP

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$0.01480$0.01480

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Thinking Cat

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$0.02101
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-10.67%

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-1.34%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

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$0.0003621$0.0003621

+44.84%

TradingRazor

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$0.00459
$0.00459$0.00459

+27.50%

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$0.001200
$0.001200$0.001200

+20.00%

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$0.02703$0.02703

+10.32%

Bitway

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BTW

$0.242377
$0.242377$0.242377

+10.61%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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