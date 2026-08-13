Preço de Catgirl hoje

O preço ao vivo de Catgirl (CATGIRL) hoje é $ 0, com uma variação de 4.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATGIRL para USD é de $ 0 por CATGIRL.

Catgirl ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 196,941, com um fornecimento em circulação de 35,672.68T CATGIRL. Nas últimas 24 horas, CATGIRL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CATGIRL movimentou-se +0.05% na última hora e -2.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Catgirl (CATGIRL)

Capitalização de mercado $ 196.94K$ 196.94K $ 196.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 203.08K$ 203.08K $ 203.08K Fornecimento Circulante 35,672.68T 35,672.68T 35,672.68T Fornecimento total 3.67840820070997e+16 3.67840820070997e+16 3.67840820070997e+16

A capitalização de mercado atual de Catgirl é $ 196.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CATGIRL é 35,672.68T, com um fornecimento total de 3.67840820070997e+16. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 203.08K.