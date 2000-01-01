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Categorias de criptomoedas

Descubra categorias e setores de criptomoedas na MEXC, agrupados por ecossistemas, casos de uso, tecnologias, etc. As categorias são classificadas pela variação de preço em 24 horas. Selecione qualquer categoria para visualizar seus tokens constituintes e o desempenho recente do mercado.

#CategoriaPrincipais altas
351Chia Ecosystem
DBX
SBX
----------2352Kujira Ecosystem
GRAV
----------1353Neverland Ecosystem
WNUSDT0
WNWMON
WNAUSD
--------$ 5,25M4354Rootstock Ecosystem
SOLVBTC
WETH
USDC.E
----------20355Axiome Chain Ecosystem
RIP
----------1356QL1 Ecosystem
WQOM
----------1357Yearn Vault Tokens
YVWETH
----------1358Zero Network Ecosystem
USDC
----------1359BOB Network Ecosystem
TBTC
FBTC
SOLVBTC
----------10360BitTorrent Ecosystem
BTT
WTRX
JM
----------5361MemeCore Ecosystem
BUNANA
BUBU
BUBURRY
----------8362Saakuru Ecosystem
SKR
----------1363Metis Ecosystem
ALETH
JEWEL
AWETH
----------19364GalaChain Ecosystem
GALA
MUSIC
----------2365Conflux Ecosystem
AXCNH
WCFX
WBNB
----------8366Sei Network Ecosystem
WSEI
CHIPS
ROCK
----------33367Skale Ecosystem
USDC
ROCO
SKL
----------4368Bridged USDT
EUSDT
USDT
USDT
--------$ 770,04M6369Canto Ecosystem
ATOM
FBOMB
CANTO
----------6370Chiliz Ecosystem
SPURS
ALA
1000PEPPER
----------56371Fluid Ecosystem
FWSTETH
FWETH
--------$ 28,112372Canton Ecosystem
HANDL
----------1373Plasma Ecosystem
MSUSD
MSETH
WETH
----------32374Scroll Ecosystem
WRSETH
RSETH
RSWETH
----------26375RSS3 VSL Ecosystem
RSS3
----------1376Moonriver Ecosystem
LINK
IDIA
ELK
----------8377BOT Chain Ecosystem
WBOT
----------1378Bridged USDC
USDC
USDC.E
LUSDC
--------$ 174,02M5379Vana Ecosystem
VANA
----------1380KardiaChain Ecosystem
WETH
KAI
DPET
----------3381Polygon zkEVM Ecosystem
ANKRETH
FRXETH
LINK
----------17382Endurance Ecosystem
ACE
----------1383Harmony Ecosystem
WBNB
DSLA
WONE
----------51384Titanchain Ecosystem
TKX
----------1385NEO Ecosystem
LINK
NEX
DMX
----------4386Dogechain Ecosystem
DUCKER
OMNOM
USDC
----------8387HeLa Ecosystem
WHLUSD
HLUSD
----------2388Venus Ecosystem
VDOGE
VUSDT
----------2389Kava Ecosystem
AXLETH
WKAVA
WAGMI
----------13390Bitcichain Ecosystem
SNFT
BFT
BBK
----------4391Shido Network Ecosystem
SHIDO
KENSEI
USDC
----------7392Electroneum Ecosystem
WETN
----------1393Optimism Ecosystem
RADIO
CLEAR
OSAK
----------164394Manta Network Ecosystem
MANTA
VMANTA
RSETH
----------16395Kucoin Community Chain Ecosystem
USDC
WKCS
----------2396ENI Ecosystem
WEGAS
YOCHI
ENIDOG
----------5397Monad Ecosystem
ANAGO
EGG
NADS
----------67398Juno Ecosystem
JUNO
----------1399Near Protocol Ecosystem
HT
LONK
AMPL
----------54400Hemi Ecosystem
USDT
RSETH
USDC.E
----------12

Perguntas frequentes

O que são categorias e setores de criptomoedas?
Categorias de criptomoedas agrupam ativos digitais com base em características compartilhadas, como tecnologia subjacente, casos de uso ou ecossistemas. Essa classificação ajuda os usuários a navegar facilmente pelo mercado e acompanhar nichos específicos como DeFi, memecoins ou blockchains Layer 1.
Uma única criptomoeda pode pertencer a várias categorias?
Sim. Como os ativos digitais frequentemente possuem múltiplos atributos funcionais, um único token pode abranger vários setores. Por exemplo, Ethereum é classificado como uma blockchain Layer 1, mas também é uma parte fundamental das categorias de infraestrutura de Smart Contract e Web3.
Novas categorias de criptomoedas são adicionadas ao longo do tempo?
Com certeza. A indústria Web3 é altamente dinâmica. À medida que novas inovações tecnológicas, protocolos ou narrativas de mercado surgem, atualizamos continuamente nosso índice e adicionamos novos setores para refletir com precisão o cenário de criptomoedas em constante evolução.
Como verificar categorias de criptomoedas pode me ajudar a descobrir oportunidades de negociação?
Ao acompanhar setores de criptomoedas, você pode identificar fluxos de capital e tendências emergentes do mercado. Quando uma narrativa específica ganha tração, verificar a categoria permite comparar rapidamente o desempenho de tokens relacionados e aproveitar rotações de setor.

Aviso legal

Todas as categorias de criptomoedas, regras de classificação e dados de mercado nesta página são provenientes de terceiros independentes. A MEXC não garante a precisão ou atualidade dessas informações. A inclusão em setores não constitui endosso ou recomendação de investimento. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. A negociação de criptomoedas envolve alto risco. Realize sua própria pesquisa (DYOR).