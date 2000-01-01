Descubra categorias e setores de criptomoedas na MEXC, agrupados por ecossistemas, casos de uso, tecnologias, etc. As categorias são classificadas pela variação de preço em 24 horas. Selecione qualquer categoria para visualizar seus tokens constituintes e o desempenho recente do mercado.

Um ecossistema (como o ecossistema Solana) inclui todos os aplicativos descentralizados e tokens construídos sobre uma blockchain subjacente específica. Um setor ou caso de uso (como Metaverso ou RWA) agrupa tokens por sua função na indústria, independentemente da rede em que operam.

Ao acompanhar setores de criptomoedas, você pode identificar fluxos de capital e tendências emergentes do mercado. Quando uma narrativa específica ganha tração, verificar a categoria permite comparar rapidamente o desempenho de tokens relacionados e aproveitar rotações de setor.

Com certeza. A indústria Web3 é altamente dinâmica. À medida que novas inovações tecnológicas, protocolos ou narrativas de mercado surgem, atualizamos continuamente nosso índice e adicionamos novos setores para refletir com precisão o cenário de criptomoedas em constante evolução.

Sim. Como os ativos digitais frequentemente possuem múltiplos atributos funcionais, um único token pode abranger vários setores. Por exemplo, Ethereum é classificado como uma blockchain Layer 1, mas também é uma parte fundamental das categorias de infraestrutura de Smart Contract e Web3.

Categorias de criptomoedas agrupam ativos digitais com base em características compartilhadas, como tecnologia subjacente, casos de uso ou ecossistemas. Essa classificação ajuda os usuários a navegar facilmente pelo mercado e acompanhar nichos específicos como DeFi, memecoins ou blockchains Layer 1.

Aviso legal

Todas as categorias de criptomoedas, regras de classificação e dados de mercado nesta página são provenientes de terceiros independentes. A MEXC não garante a precisão ou atualidade dessas informações. A inclusão em setores não constitui endosso ou recomendação de investimento. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. A negociação de criptomoedas envolve alto risco. Realize sua própria pesquisa (DYOR).