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Categorias de criptomoedas

Descubra categorias e setores de criptomoedas na MEXC, agrupados por ecossistemas, casos de uso, tecnologias, etc. As categorias são classificadas pela variação de preço em 24 horas. Selecione qualquer categoria para visualizar seus tokens constituintes e o desempenho recente do mercado.

#CategoriaPrincipais altas
1Smart Contract Platform
EROL
BDAG
RCADE
-0.31%-0.31%-1.49%$ 1.84T$ 36.43B7072Layer 1 (L1)
INI
NEOX
BDAG
-0.29%-0.29%-1.52%$ 1.81T$ 34.85B3533Proof of Work (PoW)
BCH2
NEOX
SATOX
-0.26%-0.26%-2.03%$ 1.31T$ 23.43B1234World Liberty Financial Portfolio
A
LINK
B
-0.04%-0.02%-0.63%$ 532.89B$ 51.28B165Proof of Stake (PoS)
AKT
EQTY
XEQM
-0.24%-0.23%+0.07%$ 423.47B$ 10.44B1196Stablecoins
EURM
AUSDT
IDRT
-0.03%-0.02%-0.16%$ 286.96B$ 44.53B2747USD Stablecoin
USDL
PXDC
EBUSD
-0.03%-0.03%-0.19%$ 284.12B$ 44.45B1268Fiat-backed Stablecoin
EURT
AXCNH
IDRT
-0.07%-0.06%-0.19%$ 273.92B$ 43.56B1139Made in USA
TANK
BANGCHAIN
$DMP
-0.72%-0.71%-0.29%$ 265.89B$ 14.99B24710Exchange-based Tokens
$H2
CSIX
VOLT
-0.61%-0.64%+1.88%$ 128.21B$ 1.89B25511Made in China
HT
PANDA
DF
-0.50%-0.53%+3.10%$ 124.18B$ 1.26B2812Alleged SEC Securities
KROM
RLY
SFM
-0.68%-0.71%+2.89%$ 123.64B$ 1.44B3313Centralized Exchange (CEX) Token
BTTY
IXFI
KONA
-0.93%-0.97%+1.90%$ 106.41B$ 829.52M5514Base Native
SEKOIA
HYBUX
TOBY
-0.17%-0.16%+0.47%$ 103.95B$ 11.94B45215MiCA-Compliant Stablecoin
EURI
EURE
EURC
-0.15%-0.15%-0.14%$ 72.73B$ 9.64B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
-0.16%-0.16%-0.16%$ 72.23B$ 9.73B417Real World Assets (RWA)
RWAI
NEOX
MOONDOGE
+0.21%+0.22%+1.04%$ 63.26B$ 1.83B63418Decentralized Finance (DeFi)
JURIS
VOLT
$SHARBI
-0.26%-0.23%+1.37%$ 57.22B$ 3.17B106419CoinList Launchpad
BDXN
RLY
PIPE
-1.13%-1.11%+2.13%$ 51.58B$ 1.83B6920Tokenized Assets
AGRI
RECORD
MOONDOGE
+0.52%+0.51%+1.51%$ 42.25B$ 1.10B42021Privacy
SWOOD
XCL
1CLAWAI
+0.99%+1.04%+1.07%$ 30.78B$ 1.05B11522Governance
SURF
VOLT
JURIS
+0.49%+0.53%+1.23%$ 29.23B$ 1.59B19323Meme
SAMBA
DARK
INU
-2.95%-2.91%+0.38%$ 24.84B$ 1.46B331624Decentralized Exchange (DEX)
CSIX
ZIX
VOLT
+0.93%+0.96%+1.81%$ 22.63B$ 1.13B24625Tokenized Private Credit
FIGR_HELOC
+0.38%+0.38%+1.74%$ 22.07B$ 81.82M126Artificial Intelligence (AI)
$NODE
MERRYMEN
NUERO
-1.30%-1.26%+2.53%$ 20.90B$ 1.56B105027Infrastructure
XCL
DSLA
COA
-1.51%-1.47%+1.48%$ 19.31B$ 1.15B25528Perpetuals
BOO
NEXUS
LOGX
+2.29%+2.33%+2.90%$ 16.85B$ 540.79M7929Binance Alpha Spotlight
TAOCAT
SEKOIA
COA
+0.27%+0.28%-2.05%$ 16.11B$ 1.41B37230Privacy Coins
BLKH
∅
TRIT
+2.93%+2.95%+0.59%$ 16.11B$ 288.93M3931Dog-Themed
GRODO
ABE
$SHARBI
-3.39%-3.34%-1.00%$ 14.69B$ 612.39M36532Derivatives
LN
THALES
NEXUS
+2.54%+2.61%+3.07%$ 14.36B$ 455.82M91334chan-Themed
HIKI
OKAYEG
HOODIE
-3.12%-3.10%-0.10%$ 12.89B$ 617.12M5834Zero Knowledge (ZK)
∅
ZERA
EDGEN
+1.33%+1.37%-2.10%$ 11.49B$ 506.00M8335Elon Musk-Inspired
VALENTINE
DOGECOIN
YUKI
-3.14%-3.13%+0.07%$ 10.92B$ 444.43M5836Privacy Infrastructure
SWOOD
XCL
1CLAWAI
-0.93%-0.80%+3.03%$ 10.31B$ 566.20M6237Gambling (GambleFi)
POLYFACTS
JACK
ORACLE
-0.86%-0.86%+0.88%$ 9.85B$ 35.75M6838Quantum-Resistant
CELL
QTC
QST
+1.91%+1.92%-3.00%$ 9.42B$ 232.01M1839YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
ATA
AVC
WOM
-1.10%-1.03%+0.86%$ 9.42B$ 1.38B14440Options
ODDZ
STRIKE
LOGX
-1.35%-1.35%+0.33%$ 9.27B$ 30.36M1741Prediction Markets
PUB
FRIES
ORACLE
-1.16%-1.16%+0.57%$ 9.25B$ 35.16M3842RWA Protocol
TRU
AGRI
RECORD
-1.24%-1.14%+2.45%$ 8.95B$ 385.72M7443Chain Abstraction
BLD
CLEAR
ROUTE
-0.41%-0.37%+5.08%$ 8.77B$ 428.14M1444Tokenized Treasuries
USDM1
NTBILL
BUIDL
-0.10%-0.10%+0.02%$ 8.42B$ 1.68M1045Cross-chain Communication
CLEAR
JM
JURIS
-1.29%-1.17%+4.70%$ 7.69B$ 380.97M5146Oracle
ORA
UMB
SWTCH
-1.22%-1.09%+5.68%$ 7.22B$ 361.28M4247x402 Ecosystem
DOBI
AURA
KHO
-1.41%-1.29%+4.98%$ 7.21B$ 278.54M10448DePIN
DENT
NCN
$NODE
-2.17%-2.10%-1.17%$ 7.14B$ 392.18M19149Yield Farming
KUMA
UFO
RLY
-1.60%-1.58%-1.83%$ 6.95B$ 693.23M12150Layer 2 (L2)
ERN
ICBX
ISLM
-0.69%-0.66%+1.53%$ 6.94B$ 555.01M107

Perguntas frequentes

O que são categorias e setores de criptomoedas?
Categorias de criptomoedas agrupam ativos digitais com base em características compartilhadas, como tecnologia subjacente, casos de uso ou ecossistemas. Essa classificação ajuda os usuários a navegar facilmente pelo mercado e acompanhar nichos específicos como DeFi, memecoins ou blockchains Layer 1.
Uma única criptomoeda pode pertencer a várias categorias?
Sim. Como os ativos digitais frequentemente possuem múltiplos atributos funcionais, um único token pode abranger vários setores. Por exemplo, Ethereum é classificado como uma blockchain Layer 1, mas também é uma parte fundamental das categorias de infraestrutura de Smart Contract e Web3.
Novas categorias de criptomoedas são adicionadas ao longo do tempo?
Com certeza. A indústria Web3 é altamente dinâmica. À medida que novas inovações tecnológicas, protocolos ou narrativas de mercado surgem, atualizamos continuamente nosso índice e adicionamos novos setores para refletir com precisão o cenário de criptomoedas em constante evolução.
Como verificar categorias de criptomoedas pode me ajudar a descobrir oportunidades de negociação?
Ao acompanhar setores de criptomoedas, você pode identificar fluxos de capital e tendências emergentes do mercado. Quando uma narrativa específica ganha tração, verificar a categoria permite comparar rapidamente o desempenho de tokens relacionados e aproveitar rotações de setor.

Aviso legal

Todas as categorias de criptomoedas, regras de classificação e dados de mercado nesta página são provenientes de terceiros independentes. A MEXC não garante a precisão ou atualidade dessas informações. A inclusão em setores não constitui endosso ou recomendação de investimento. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. A negociação de criptomoedas envolve alto risco. Realize sua própria pesquisa (DYOR).