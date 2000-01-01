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Principais tokens de Zoo-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Zoo-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04089
-0.59%
+0.22%
+3.98%
$ 40.71M
$ 2.19M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03672
+0.52%
+0.30%
+1.49%
$ 36.38M
$ 1.90M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.1851
+0.43%
-6.25%
-5.96%
$ 13.64M
$ 283.60K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04298
+0.40%
+1.39%
-0.81%
$ 9.91M
$ 1.67M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 9.47M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004415
+0.20%
-5.28%
-9.54%
$ 4.42M
$ 16.77M
7
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001229
-0.16%
-0.73%
-0.32%
$ 1.23M
$ 432.16M
8
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.168E-5
+0.26%
+0.20%
+0.34%
$ 1.17M
--
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00039849
+0.03%
-0.06%
+22.16%
$ 398.46K
$ 7.98K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.8661E-8
+0.39%
-0.70%
+5.94%
$ 243.63K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00210468
0.00%
--
-3.58%
$ 92.61K
$ 210.47
12
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.055E-5
-0.28%
-0.50%
+3.08%
$ 80.52K
--
13
Aped
Aped
APED
$ 0.079732
0.00%
--
-0.58%
$ 79.73K
$ 9.44
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 4.926E-5
-0.26%
+6.60%
+11.20%
$ 48.15K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 6.7264E-11
-0.02%
-0.40%
-15.55%
$ 28.30K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.606E-5
-0.27%
-1.40%
-14.14%
$ 26.06K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.739E-5
0.00%
+2.40%
+4.82%
$ 17.39K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.573E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 15.73K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.273E-5
0.00%
0.00%
+2.00%
$ 12.72K
--
20
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.155E-5
0.00%
-0.30%
+3.59%
$ 11.53K
--
21
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.149E-5
0.00%
-1.30%
+3.70%
$ 11.48K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.057E-5
0.00%
-0.70%
+4.24%
$ 10.57K
--
23
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
0.00%
$ 9.73K
--
24
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.57E-6
0.00%
-0.90%
+0.63%
$ 9.56K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Zoo-Themed e por que são populares?
Tokens de Zoo-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $118.02M.
Qual é o token de Zoo-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Zoo-Themed acompanhados na MEXC, CHEYENNE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Zoo-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de Zoo-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Zoo-Themed incluem PNUT, MOODENG, AVA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Zoo-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Zoo-Themed é de aproximadamente $118.02M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Zoo-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.