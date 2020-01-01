Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Zodiac-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Zodiac-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0.00011822
+0.14%
-0.23%
-1.90%
$ 118.07K
$ 1.76K
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 7.262E-5
-0.27%
-2.30%
+1.13%
$ 72.61K
--
3
Pisces
Pisces
PISCES
$ 7.251E-5
-0.29%
+1.00%
+11.18%
$ 72.51K
--
4
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 7.244E-5
-0.03%
-0.30%
+0.60%
$ 72.44K
--
5
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 7.172E-5
-0.28%
-1.20%
-2.54%
$ 71.68K
--
6
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 7.139E-5
0.00%
-0.50%
+6.55%
$ 71.39K
--
7
Aries
Aries
ARIES
$ 7.047E-5
-0.28%
-2.20%
+2.12%
$ 70.44K
--
8
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 6.866E-5
-0.29%
+0.90%
+7.10%
$ 68.66K
--
9
Cancer
Cancer
CANCER
$ 6.793E-5
-0.28%
-5.10%
+1.36%
$ 67.92K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Zodiac-Themed e por que são populares?
Tokens de Zodiac-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $685.72K.
Qual é o token de Zodiac-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Zodiac-Themed acompanhados na MEXC, PISCES apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Zodiac-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Zodiac-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Zodiac-Themed incluem GEMINI, TAURUS, PISCES. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Zodiac-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Zodiac-Themed é de aproximadamente $685.72K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Zodiac-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.