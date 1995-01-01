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Principais tokens de Zircuit Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Zircuit Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.797
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.71K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.03M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,036.71
+0.22%
+0.00%
-0.43%
$ 869.80M
$ 30.02K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08795
+0.41%
-0.92%
-5.49%
$ 817.66M
$ 2.38M
6
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,035.68
+0.24%
+0.01%
+0.45%
$ 23.48M
$ 52.82
7
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.000843
+0.39%
+0.79%
-19.09%
$ 4.96M
$ 65.11M
8
Gud Tech
Gud Tech
GUD
$ 5.949E-5
0.00%
+3.30%
0.00%
$ 49.38K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Zircuit Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Zircuit Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.45B.
Qual é o token de Zircuit Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Zircuit Ecosystem acompanhados na MEXC, GUD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Zircuit Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Zircuit Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Zircuit Ecosystem incluem LINK, USDE, SUSDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Zircuit Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Zircuit Ecosystem é de aproximadamente $13.45B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Zircuit Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.