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Principais tokens de Yield Farming por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yield Farming. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.564
+0.36%
-4.38%
-10.39%
$ 2.23B
$ 180.67K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.73
+0.25%
-0.77%
-1.71%
$ 1.37B
$ 1.35K
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.242115
+1.26%
+8.46%
+30.03%
$ 522.48M
$ 10.89M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
+0.28%
+0.28%
+4.38%
$ 511.96M
$ 206.78K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2549
+0.66%
-5.70%
+19.85%
$ 393.74M
$ 4.91M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.342
+0.22%
+0.30%
-1.25%
$ 228.63M
$ 160.65K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15273
+0.64%
+1.86%
-0.67%
$ 180.35M
$ 407.55K
8
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.724
+0.17%
-1.07%
+16.43%
$ 171.71M
$ 55.52K
9
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6367
-0.06%
+0.81%
+2.87%
$ 170.99M
$ 86.24K
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.24
-0.37%
+0.06%
-0.18%
$ 162.40M
$ 3.43K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1412
-0.57%
+3.76%
-10.72%
$ 93.00M
$ 414.92K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,957.1
+0.14%
-1.05%
-6.15%
$ 69.98M
$ 29.89
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.1968
-0.30%
-2.39%
-8.49%
$ 67.59M
$ 327.23K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.04
-0.20%
-0.69%
-4.27%
$ 62.89M
$ 56.75K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.89
-0.09%
+0.90%
-5.99%
$ 53.54M
$ 2.52K
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1609
+0.37%
-5.13%
-3.19%
$ 46.15M
$ 348.13K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.6801
+0.25%
-1.29%
-1.57%
$ 43.84M
$ 20.29K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.074833
-0.02%
-0.02%
-5.28%
$ 26.94M
$ 221.11K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2965
-0.83%
-1.49%
-5.15%
$ 26.31M
$ 209.59K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.77
-0.27%
+0.78%
+5.27%
$ 15.05M
$ 15.82K
22
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.2011
-0.40%
+2.55%
+9.07%
$ 13.45M
$ 19.17K
23
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007808
+0.26%
-1.07%
-2.04%
$ 13.35M
$ 696.74M
24
JOE
JOE
JOE
$ 0.02755
-0.54%
-0.04%
+7.88%
$ 12.59M
$ 2.07M
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004373
+0.81%
-4.60%
-3.38%
$ 10.24M
$ 30.62M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001332
+0.15%
-0.67%
+11.74%
$ 9.60M
$ 39.49M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.10427
-0.02%
-1.11%
+3.26%
$ 8.33M
$ 557.59K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10541
+0.19%
-0.65%
-3.07%
$ 7.37M
$ 565.39K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347512
+0.01%
-0.01%
+1.08%
$ 6.78M
$ 371.55K
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.000126
+0.16%
-1.56%
+1.94%
$ 6.48M
$ 438.40M
31
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.73
+0.11%
+0.02%
-3.96%
$ 6.20M
$ 21.78K
32
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008131
+0.40%
+1.61%
-0.06%
$ 6.15M
$ 8.01M
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.083974
+0.44%
+0.03%
+8.15%
$ 5.73M
$ 4.22K
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003023
+0.10%
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-9.08%
$ 5.24M
$ 5.90M
35
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.98
0.00%
0.00%
+3.13%
$ 4.99M
$ 103.00K
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02425
-0.57%
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$ 2.86M
37
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01033486
+0.12%
-0.00%
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$ 3.41M
$ 3.18K
38
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.042
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-0.28%
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$ 11.50K
39
Gearbox
Gearbox
GEAR
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$ 3.26M
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40
Beefy
Beefy
BIFI
$ 37.94
+0.34%
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41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
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--
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42
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
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$ 108.41K
43
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
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$ 8.80M
44
Tarot
Tarot
TAROT
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45
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
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46
Penpie
Penpie
PNP
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$ 24.08
47
TrueFi
TrueFi
TRU
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$ 1.42M
$ 96.80K
48
Spectra
Spectra
SPECTRA
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-0.42%
$ 1.33M
$ 1.85K
49
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00859123
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+0.05%
+1.24%
$ 1.17M
$ 3.72K
50
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00014516
-95.80%
-0.15%
-8.27%
$ 982.48K
$ 262.70

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yield Farming e por que são populares?
Tokens de Yield Farming representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 121 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.71B.
Qual é o token de Yield Farming com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yield Farming acompanhados na MEXC, MDAO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 21.65% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yield Farming existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 121 tokens de Yield Farming, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yield Farming incluem UNI, AAVE, BTW. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yield Farming?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yield Farming é de aproximadamente $6.71B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yield Farming, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.