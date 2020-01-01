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Principais tokens de Yearn Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yearn Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,957.1
+0.14%
-1.05%
-6.15%
$ 69.98M
$ 29.89
2
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1609
+0.37%
-5.13%
-3.19%
$ 46.15M
$ 348.13K
3
WETH yVault
WETH yVault
YVWETH
$ 2,135.26
+0.41%
+0.01%
-0.18%
$ 7.14M
--
4
xSUSHI
xSUSHI
XSUSHI
$ 0.253523
+0.52%
-0.01%
-3.39%
$ 1.98M
--
5
Cream
Cream
CREAM
$ 0.422543
+0.65%
-0.01%
-2.43%
$ 1.24M
$ 219.35
6
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.728584
+0.34%
-0.04%
-1.24%
$ 350.82K
$ 85.57
7
PowerPool Concentrated Voting Power
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP
$ 0.00188363
+0.32%
-0.00%
-1.96%
$ 90.83K
$ 11.08
8
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.06E-6
+0.17%
-7.40%
+42.25%
$ 63.70K
--
9
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00197167
0.00%
--
-5.85%
$ 29.64K
$ 1.01K
10
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01109405
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 22.33K
$ 5.55

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yearn Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Yearn Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $127.04M.
Qual é o token de Yearn Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yearn Ecosystem acompanhados na MEXC, YVWETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yearn Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Yearn Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yearn Ecosystem incluem YFI, SUSHI, YVWETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yearn Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yearn Ecosystem é de aproximadamente $127.04M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yearn Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.