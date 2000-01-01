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Principais tokens de BackedFi xStocks Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BackedFi xStocks Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
$ 777,73
+0,05%
+0,33%
+0,63%
$ 168,33M
$ 80,71
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102,54
-0,01%
+0,01%
+2,71%
$ 153,37M
$ 50,83K
3
$ 225,24
+0,20%
+3,05%
+2,67%
$ 147,35M
$ 348,94
4
$ 95,38
-0,06%
+1,04%
+4,37%
$ 140,53M
$ 569,17
5
$ 71,48
+0,49%
+0,78%
+12,17%
$ 138,94M
$ 870,05
6
$ 346,33
+0,04%
-0,04%
-3,97%
$ 133,45M
$ 160,88
7
$ 329,07
+0,31%
-1,15%
+2,52%
$ 128,28M
$ 170,71
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 47,6
0,00%
-0,11%
+7,89%
$ 98,78M
$ 161,04K
9
$ 583,42
+0,03%
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-1,09%
$ 83,13M
$ 93,76
10
$ 150,37
+0,04%
+0,46%
+2,29%
$ 68,35M
$ 429,26
11
$ 268,2
+0,03%
-1,60%
-1,69%
$ 60,21M
$ 209,67
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96,07
+0,32%
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$ 44,94M
$ 628,69K
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 726,28
+0,07%
+0,01%
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$ 32,53M
$ 944,68K
14
$ 278,12
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$ 31,62M
$ 188,49
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0,02906
+0,17%
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$ 24,79M
$ 2,35M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1 366,76
+0,13%
+0,05%
+7,67%
$ 12,06M
$ 412,32K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 403,73
+0,08%
+0,00%
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$ 8,68M
$ 638,17K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 155,95
-0,01%
+0,08%
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$ 7,62M
$ 569,77K
19
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 492,63
+0,01%
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$ 7,25M
$ 60,66K
20
$ 147,29
-0,01%
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$ 7,19M
$ 813,14
21
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 101,99
+0,12%
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$ 6,95M
$ 82,40K
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 219,38
0,00%
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$ 5,08M
$ 14,24K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 483,46
+0,05%
+0,01%
-1,67%
$ 3,88M
$ 172,59K
24
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 74,81
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$ 3,61M
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25
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 153,25
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$ 3,49M
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26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 430,33
-0,01%
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27
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 419,26
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28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 170,04
+0,02%
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$ 2,20M
$ 31,49K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
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--
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$ 3,55K
30
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$ 1,82M
$ 190,29
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
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$ 506,99
-0,10%
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32
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Vanguard xStock
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$ 388,01
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33
Chevron xStock
Chevron xStock
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34
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
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35
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Bitmine xStock
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36
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iShares Silver Trust xStock
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37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
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Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
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39
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
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40
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Gamestop xStock
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CrowdStrike xStock
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KRAQ xStock
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ASML xStock
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Russell 2000 xStock
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Novo Nordisk xStock
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TON xStock
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Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
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Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
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$ 476,06K
$ 109,73K
50
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 365,16
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$ 474,17K
$ 131,66

Perguntas frequentes

O que são tokens de BackedFi xStocks Ecosystem e por que são populares?
Tokens de BackedFi xStocks Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 96 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.56B.
Qual é o token de BackedFi xStocks Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BackedFi xStocks Ecosystem acompanhados na MEXC, SPCXX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.26% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BackedFi xStocks Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 96 tokens de BackedFi xStocks Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BackedFi xStocks Ecosystem incluem SPYX, STRCX, NVDAX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BackedFi xStocks Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BackedFi xStocks Ecosystem é de aproximadamente $1.56B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BackedFi xStocks Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.