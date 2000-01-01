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Principais tokens de XRP Ledger Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor XRP Ledger Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0145
-0.08%
-0.83%
-1.68%
$ 62.74B
$ 14.73M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.58B
$ 121.22M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 160.87M
$ 7.29M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07397
+0.39%
+0.24%
-2.18%
$ 101.62M
$ 2.88M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.488E-5
+0.20%
+7.70%
+2.58%
$ 14.26M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.780886
-0.02%
0.00%
+0.13%
$ 12.23M
$ 316.76K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009867
-0.01%
+1.28%
-5.36%
$ 9.60M
$ 5.81M
9
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.701885
0.00%
-0.00%
+0.03%
$ 6.27M
$ 3.18K
10
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.997438
+0.07%
0.00%
+0.04%
$ 5.72M
$ 2.52M
11
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.19M
$ 3.41M
12
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009181
-0.67%
-1.38%
-5.61%
$ 4.85M
$ 6.61B
13
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00494424
+0.10%
-0.01%
-4.71%
$ 2.91M
$ 1.77K
14
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01228013
-0.12%
-0.00%
-0.68%
$ 1.87M
$ 916.49
15
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.00736344
+0.18%
-0.69%
-16.86%
$ 1.75M
$ 13.08
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.6
0.00%
0.00%
-3.61%
$ 1.59M
$ 5.50K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.322E-5
0.00%
+5.80%
+5.76%
$ 1.32M
--
18
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01246
+0.64%
+0.24%
+0.80%
$ 886.69K
$ 1.48M
19
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.002962
-0.07%
-0.85%
+9.24%
$ 878.39K
$ 3.66M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.76905E-7
-2.19%
-0.40%
+0.25%
$ 144.47K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 1.12E-6
0.00%
-1.30%
-11.11%
$ 112.17K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03631252
+0.03%
0.00%
-2.64%
$ 35.95K
$ 58.65
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.00278146
-0.12%
-0.00%
-2.73%
$ 27.81K
$ 9.11
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.00021468
0.00%
-0.01%
+4.75%
$ 21.47K
$ 1.11
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00521
+0.19%
-5.24%
+11.97%
--
$ 3.08M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00016559
0.00%
-4.51%
+3.11%
--
$ 116.53K

Perguntas frequentes

O que são tokens de XRP Ledger Ecosystem e por que são populares?
Tokens de XRP Ledger Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $139.52B.
Qual é o token de XRP Ledger Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de XRP Ledger Ecosystem acompanhados na MEXC, FUZZY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de XRP Ledger Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de XRP Ledger Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de XRP Ledger Ecosystem incluem USDC, XRP, RLUSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria XRP Ledger Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de XRP Ledger Ecosystem é de aproximadamente $139.52B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor XRP Ledger Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.