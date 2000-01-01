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Principais tokens de Gnosis Chain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gnosis Chain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,922.74
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.801
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,895.81
+0.60%
+0.00%
-0.52%
$ 4.56B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.565
+0.36%
-4.38%
-10.39%
$ 2.23B
$ 180.67K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998626
+0.01%
0.00%
+0.08%
$ 698.03M
$ 15.98M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.46
+0.36%
+0.04%
-1.60%
$ 275.62M
$ 559.41
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998841
0.00%
0.00%
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$ 214.87M
$ 5.41M
9
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2031
+0.55%
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$ 71.62M
$ 365.57K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,957.1
+0.14%
-1.05%
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$ 69.98M
$ 29.89
11
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0896
0.00%
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$ 67.18M
$ 27.23K
12
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1038
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$ 59.76M
$ 495.62K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
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$ 54.32M
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14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.72
+0.22%
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$ 38.44M
$ 48.10M
15
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
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0.00%
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$ 34.15M
$ 395.15K
16
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 32.02M
$ 4.45K
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.78M
$ 93.09K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
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-9.74%
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$ 25.80M
$ 30.66M
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00744942
+0.29%
--
-0.73%
$ 18.38M
$ 2.38
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.986043
+0.02%
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$ 11.70M
$ 15.97K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.272
+0.11%
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$ 8.17M
$ 110.02K
22
Kleros
Kleros
PNK
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$ 7.58M
$ 6.38K
23
balancer
balancer
BAL
$ 0.10536
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$ 7.37M
$ 565.39K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 150.72
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$ 6.99M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347512
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$ 6.78M
$ 371.55K
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02499
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$ 5.58M
$ 2.49M
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.0116
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28
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
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$ 3.51M
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29
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.82
-7.32%
+0.07%
+3.74%
$ 2.91M
$ 1.68K
30
Agave
Agave
AGVE
$ 28.87
+0.07%
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$ 57.70
31
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
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$ 12.78
32
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
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33
swarm
swarm
BZZ
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34
Ethix
Ethix
ETHIX
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35
EURA
EURA
EURA
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36
Brazilian real
Brazilian real
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37
Aura Finance
Aura Finance
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38
IDRX
IDRX
IDRX
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--
39
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
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Swash
Swash
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Etherisc DIP
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42
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
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--
43
Shutter
Shutter
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44
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Bread
BREAD
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Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
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46
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Fuse Network
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PoolTogether
PoolTogether
POOL
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Elk Finance
Elk Finance
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Lucid USDC
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Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
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+0.45%
-0.00%
+0.74%
$ 86.91K
$ 269.96

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gnosis Chain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Gnosis Chain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 61 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $96.66B.
Qual é o token de Gnosis Chain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gnosis Chain Ecosystem acompanhados na MEXC, BZZ apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.75% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gnosis Chain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 61 tokens de Gnosis Chain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gnosis Chain Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gnosis Chain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gnosis Chain Ecosystem é de aproximadamente $96.66B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gnosis Chain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.