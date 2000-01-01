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Principais tokens de Wormhole Assets por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Wormhole Assets. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,898.46
+0.40%
+0.53%
-0.41%
$ 228.92B
$ 93.06K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.42
+0.18%
+0.21%
+4.55%
$ 44.24B
$ 378.97K
4
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.13
+0.09%
+4.02%
+2.37%
$ 14.44B
$ 13.22K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,922.74
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.511
+0.05%
+4.03%
+1.28%
$ 2.81B
$ 56.74K
7
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004485
+0.04%
+0.09%
-3.40%
$ 2.63B
$ 159.28B
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.565
+0.36%
-4.38%
-10.39%
$ 2.23B
$ 180.67K
9
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.4
-0.50%
-5.54%
-5.15%
$ 332.14M
$ 1.17M
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004959
+0.08%
-2.46%
+1.20%
$ 273.42M
$ 2.80B
11
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06429
+0.03%
-2.82%
-2.88%
$ 127.46M
$ 834.97K
12
$ 0.03889
0.00%
-2.31%
-6.68%
$ 114.16M
$ 1.61M
13
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11146
+0.57%
+0.25%
-2.60%
$ 94.30M
$ 744.15K
14
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.008142
-0.01%
-1.43%
+12.10%
$ 41.12M
$ 7.04M
15
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009605
+0.10%
-2.83%
-3.24%
$ 2.37M
$ 5.55M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Wormhole Assets e por que são populares?
Tokens de Wormhole Assets representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 15 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $378.56B.
Qual é o token de Wormhole Assets com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Wormhole Assets acompanhados na MEXC, AVAX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Wormhole Assets existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 15 tokens de Wormhole Assets, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Wormhole Assets incluem ETH, USDC, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Wormhole Assets?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Wormhole Assets é de aproximadamente $378.56B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Wormhole Assets, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.