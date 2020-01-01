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Principais tokens do portfólio World Liberty Financial por capitalização de mercado

Este portfólio acompanha os ativos digitais e protocolos parceiros associados ao ecossistema de finanças descentralizadas World Liberty Financial. Ele inclui tokens de governança e ativos utilitários integrados que impulsionam suas redes específicas de empréstimo e financiamento. Monitorar esse índice fornece insights objetivos sobre a presença de mercado, liquidez e adoção geral dessa iniciativa específica de DeFi.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.898,46
+%0,40
+%0,53
-%0,41
$ 228,92B
$ 93,06K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0,999116
%0,00
%0,00
-%0,02
$ 183,02B
$ 32,56B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00091
%0,00
+%0,01
+%0,02
$ 74,87B
$ 51,74M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0,3361
%0,00
+%0,24
+%2,75
$ 31,86B
$ 15,47M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.922,74
+%0,34
+%0,34
-%0,72
$ 7,45B
$ 1,17
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,801
+%0,58
+%1,22
+%7,42
$ 5,78B
$ 69,92K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1,00016
%0,00
-%0,01
-%0,02
$ 4,39B
$ 2,11M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,511
+%0,05
+%4,03
+%1,28
$ 2,81B
$ 56,74K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0,33651
+%0,04
+%0,23
-%4,45
$ 1,63B
$ 783,62K
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,4616
-%0,19
+%6,14
+%13,03
$ 1,53B
$ 488,42K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88,7
+%0,25
-%0,77
-%1,71
$ 1,37B
$ 1,35K
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08796
+%0,41
-%0,92
-%5,49
$ 817,66M
$ 2,38M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0,04173
+%0,77
+%5,02
+%1,63
$ 302,21M
$ 1,41M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,14983
+%0,35
+%0,11
-%12,65
$ 149,57M
$ 514,26K
15
A
A
A
$ 0,06348
+%0,62
-%0,77
-%2,61
$ 104,44M
$ 993,40K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0,006268
+%1,02
-%0,70
-%14,09
$ 24,96M
$ 12,20M

Perguntas frequentes

O que é o ecossistema cripto World Liberty Financial?
O ecossistema World Liberty Financial é uma iniciativa específica de finanças descentralizadas que abrange protocolos parceiros, tokens de governança e ativos digitais integrados que sustentam sua rede dedicada de empréstimos e empréstimos.
Por que os traders monitoram os tokens dentro do portfólio da World Liberty Financial?
Os traders monitoram o portfólio da World Liberty Financial porque seus tokens são frequentemente impulsionados por forte associação de marca e narrativas políticas, o que pode gerar um momentum de mercado único e independente das tendências mais amplas do mercado cripto.
Os tokens da World Liberty Financial são considerados ativos de finanças descentralizadas (DeFi)?
Sim, os ativos centrais dentro do portfólio da World Liberty Financial são principalmente focados em operações de finanças descentralizadas, facilitando empréstimos e empréstimos sem permissão e geração de rendimento.
O que determina a volatilidade de preço do portfólio da World Liberty Financial?
A volatilidade de preço do portfólio da World Liberty Financial é impulsionada principalmente pelas taxas de adoção institucional, notícias regulatórias nos Estados Unidos e pelo sentimento geral do varejo em relação aos fundadores do projeto.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor World Liberty Financial Portfolio, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.