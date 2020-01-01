Este portfólio acompanha os ativos digitais e protocolos parceiros associados ao ecossistema de finanças descentralizadas World Liberty Financial. Ele inclui tokens de governança e ativos utilitários integrados que impulsionam suas redes específicas de empréstimo e financiamento. Monitorar esse índice fornece insights objetivos sobre a presença de mercado, liquidez e adoção geral dessa iniciativa específica de DeFi.
A inclusão de ativos digitais no setor World Liberty Financial Portfolio, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.