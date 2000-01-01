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Principais tokens de World Chain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor World Chain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,922.74
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.801
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3359
-0.39%
-1.80%
+11.29%
$ 1.13B
$ 962.39K
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 466.62M
$ 28.85M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 56.83M
--
7
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02027132
+0.01%
--
-0.55%
$ 5.85M
$ 12.79
8
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.196067
+0.60%
+0.02%
+1.08%
$ 1.61M
$ 1.38K
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998101
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 1.09M
$ 83.01K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.6E-5
+0.04%
0.00%
-0.28%
$ 1.04M
--
11
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.999071
-0.02%
+0.00%
-0.59%
$ 352.01K
$ 230.57
12
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03513488
+3.65%
-0.01%
+6.09%
$ 337.76K
$ 1.08
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2.95071E-7
+0.36%
-0.50%
+0.99%
$ 109.52K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031387
+0.45%
-0.00%
+0.74%
$ 86.91K
$ 269.96
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1.80975E-7
0.00%
+0.30%
+0.93%
$ 76.13K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110445
-0.19%
0.00%
+0.79%
$ 70.63K
$ 264.81
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.057858
-0.61%
0.00%
-0.36%
$ 56.05K
$ 210.80
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.305404
+0.20%
-0.00%
-1.50%
$ 40.60K
$ 653.32

Perguntas frequentes

O que são tokens de World Chain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de World Chain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 18 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $89.76B.
Qual é o token de World Chain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de World Chain Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de World Chain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 18 tokens de World Chain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de World Chain Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria World Chain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de World Chain Ecosystem é de aproximadamente $89.76B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor World Chain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.