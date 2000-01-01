Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor World Chain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

O potencial dos tokens de World Chain Ecosystem depende dos fundamentos de cada projeto, das condições de mercado e da sua tolerância pessoal ao risco. A MEXC fornece preços em tempo real, gráficos e ferramentas de pesquisa para ajudar você a avaliar projetos de World Chain Ecosystem. Sempre faça sua própria pesquisa antes de investir.

Cadastre uma conta gratuita na MEXC, conclua a verificação e deposite fundos. Em seguida, você pode pesquisar qualquer token de World Chain Ecosystem negociável no mercado Spot e começar a negociar com USDT ou outros pares suportados.

A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de World Chain Ecosystem é de aproximadamente $89.76B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Entre os tokens de World Chain Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.

Tokens de World Chain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 18 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $89.76B.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor World Chain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.