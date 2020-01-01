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Principais tokens de Wojak-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Wojak-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.00526
+0.77%
-1.00%
-5.72%
$ 39.80M
$ 14.77M
2
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006213
+1.09%
+5.36%
+5.00%
$ 20.68M
$ 3.58T
3
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000802
+1.17%
-0.13%
-38.45%
$ 11.64M
$ 692.99M
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.0008966
+0.39%
-0.02%
-9.81%
$ 831.10K
$ 3.60K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.00038537
+0.04%
-0.02%
-3.49%
$ 383.83K
$ 887.04
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.0003027
+0.34%
+0.00%
+0.57%
$ 271.65K
$ 6.96
7
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.00024695
+0.31%
-0.00%
-0.70%
$ 228.91K
$ 15.87
8
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00017413
0.00%
-0.00%
+5.06%
$ 174.13K
$ 37.87
9
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 0.00016838
+0.07%
-0.13%
+15.23%
$ 164.93K
$ 3.37K
10
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.09E-6
-0.48%
-2.50%
0.00%
$ 144.92K
--
11
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 9.331E-5
-0.31%
-9.20%
-26.40%
$ 93.27K
--
12
Cope
Cope
COPE
$ 9.139E-5
-0.26%
-20.50%
-2.62%
$ 81.69K
--
13
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 6.973E-5
-1.98%
-28.20%
-16.35%
$ 69.36K
--
14
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.334E-5
-1.58%
-4.20%
-3.74%
$ 62.22K
--
15
forever alone
forever alone
ALONE
$ 4.208E-5
-0.28%
+7.50%
+25.87%
$ 42.07K
--
16
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.842E-5
-0.28%
-1.10%
+3.99%
$ 28.41K
--
17
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.382E-5
-0.14%
+1.30%
+2.60%
$ 13.80K
--
18
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.159E-5
0.00%
-9.20%
-6.61%
$ 11.59K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Wojak-Themed e por que são populares?
Tokens de Wojak-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 18 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $74.71M.
Qual é o token de Wojak-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Wojak-Themed acompanhados na MEXC, ALONE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Wojak-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 18 tokens de Wojak-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Wojak-Themed incluem NPC, WOJAK, ONE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Wojak-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Wojak-Themed é de aproximadamente $74.71M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Wojak-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.