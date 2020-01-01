Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Wax Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Wax Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003769
+0.13%
-1.54%
+0.37%
$ 17.36M
$ 19.67M
2
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015489
-0.71%
+0.59%
-2.79%
$ 10.57M
$ 43.94M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Wax Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Wax Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 2 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $27.93M.
Qual é o token de Wax Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Wax Ecosystem acompanhados na MEXC, TLM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.59% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Wax Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 2 tokens de Wax Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Wax Ecosystem incluem WAXP, TLM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Wax Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Wax Ecosystem é de aproximadamente $27.93M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Wax Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.