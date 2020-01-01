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Principais tokens de Wall Street Bets Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Wall Street Bets Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 5,45
+0,37%
+0,01%
-2,85%
$ 3,17M
$ 2,03K
2
GME
GME
GME
$ 0,0003508
-0,03%
+0,11%
-11,93%
$ 2,42M
$ 165,31M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0,00095015
-0,10%
+0,01%
-3,29%
$ 953,14K
$ 245,89K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0,00013717
0,00%
--
+2,99%
$ 272,38K
$ 25,94
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2,484E-9
0,00%
+0,60%
-1,23%
$ 248,38K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0,00021851
+0,42%
0,00%
+4,39%
$ 218,50K
$ 144,24
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0,00016106
+0,18%
+0,00%
+3,13%
$ 161,06K
$ 57,55
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6,013E-5
-0,31%
-16,70%
-67,00%
$ 60,13K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Wall Street Bets Themed e por que são populares?
Tokens de Wall Street Bets Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $7.51M.
Qual é o token de Wall Street Bets Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Wall Street Bets Themed acompanhados na MEXC, WSB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Wall Street Bets Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Wall Street Bets Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Wall Street Bets Themed incluem STNK, GME, ROAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Wall Street Bets Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Wall Street Bets Themed é de aproximadamente $7.51M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Wall Street Bets Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.