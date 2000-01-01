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Principais tokens de VPN por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor VPN. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08892
+0.52%
-0.11%
-1.14%
$ 686.62M
$ 16.27M
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1036
+0.10%
-1.99%
-3.37%
$ 59.76M
$ 495.62K
3
NYM
NYM
NYM
$ 0.01891
-0.30%
+10.28%
+10.40%
$ 16.41M
$ 3.02M
4
SPL VPN
SPL VPN
SPL
$ 0.00112923
0.00%
--
0.00%
$ 23.71K
$ 338.77
5
P2P
P2P
P2P
$ 0.00003306
0.00%
-3.20%
-0.39%
--
$ 499.71M

Perguntas frequentes

O que são tokens de VPN e por que são populares?
Tokens de VPN representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $762.80M.
Qual é o token de VPN com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de VPN acompanhados na MEXC, NYM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.28% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de VPN existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de VPN, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de VPN incluem BDX, COW, NYM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria VPN?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de VPN é de aproximadamente $762.80M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor VPN, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.