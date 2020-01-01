Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Virtual Reality por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Virtual Reality. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004905
-0.99%
-0.53%
-14.00%
$ 4.90M
$ 11.38M
2
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
+0.00%
-4.17%
$ 2.30M
$ 6.57
3
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002731
-0.22%
-0.51%
-2.30%
$ 2.19M
$ 22.94M
4
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02877813
+0.12%
0.00%
-1.30%
$ 1.17M
$ 69.97
5
Riser
Riser
RIS
$ 0.00056849
0.00%
+0.00%
-3.08%
$ 568.49K
$ 5.46K
6
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00814601
0.00%
--
+2.49%
$ 241.63K
$ 1.28
7
holoride
holoride
RIDE
$ 0.0001287
+0.03%
--
-0.78%
$ 113.24K
$ 247.05
8
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.402E-5
0.00%
+0.70%
+64.11%
$ 34.02K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Virtual Reality e por que são populares?
Tokens de Virtual Reality representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $11.52M.
Qual é o token de Virtual Reality com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Virtual Reality acompanhados na MEXC, SPAWN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Virtual Reality existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Virtual Reality, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Virtual Reality incluem PAAL, CUBE, CEEK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Virtual Reality?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Virtual Reality é de aproximadamente $11.52M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Virtual Reality, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.