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Principais tokens de Viction Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Viction Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1999
-0.10%
+0.50%
-1.04%
$ 65.68M
$ 321.37K
2
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,868.45
+0.03%
-0.01%
-1.10%
$ 34.55M
$ 210.93K
3
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01392
+1.09%
+0.72%
-8.78%
$ 13.93M
$ 6.95M
4
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.02094331
-1.70%
-0.19%
-31.05%
$ 4.40M
$ 5.71K
5
Serum
Serum
SRM
$ 0.00743614
+0.73%
+0.02%
+3.80%
$ 2.77M
$ 1.81K
6
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00426143
+0.05%
-0.02%
-6.00%
$ 2.62M
$ 1.08K
7
Million
Million
MM
$ 0.992698
+0.09%
+0.00%
+0.52%
$ 992.69K
$ 30.52
8
Saros
Saros
SAROS
$ 0.000294
-0.07%
-6.54%
-0.55%
$ 955.53K
$ 194.16M
9
Worldwide USD
Worldwide USD
WUSD
$ 1.16
0.00%
--
+8.11%
$ 765.27K
$ 1.52
10
MASQ
MASQ
MASQ
$ 0.00884142
0.00%
--
-7.89%
$ 303.96K
$ 44.21
11
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
12
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
+17.72%
$ 185.97K
$ 3.32
13
deFusion
deFusion
DEF
$ 0.00020216
0.00%
--
0.00%
$ 19.05K
$ 6.86
14
RabbitSwap
RabbitSwap
RABBIT
$ 4.841E-5
-0.41%
-1.10%
-10.34%
$ 10.37K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Viction Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Viction Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $127.42M.
Qual é o token de Viction Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Viction Ecosystem acompanhados na MEXC, C98 apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.72% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Viction Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Viction Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Viction Ecosystem incluem FTT, WETH, C98. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Viction Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Viction Ecosystem é de aproximadamente $127.42M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Viction Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.