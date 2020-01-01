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Principais tokens de Velas Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Velas Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00092
0,00%
+0,01%
+0,02%
$ 74,87B
$ 51,74M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 923,67
+0,34%
+0,34%
-0,72%
$ 7,45B
$ 1,17
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1 868,45
+0,03%
-0,01%
-1,10%
$ 34,55M
$ 210,93K
4
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 6 476,09
+2,62%
+9,58%
+996,36%
$ 23,55M
$ 8,97K
5
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,074352
-0,07%
-0,01%
-0,47%
$ 19,38M
$ 2,74M
6
VelasPad
VelasPad
VLXPAD
$ 0,00054689
0,00%
--
+3,16%
$ 236,43K
$ 773,49
7
Wrapped Velas
Wrapped Velas
WVLX
$ 0,00069971
0,00%
--
-0,09%
$ 62,76K
$ 8,19
8
PulsePad
PulsePad
PLSPAD
$ 0,00020322
+0,09%
-0,06%
-33,41%
$ 34,55K
$ 478,73
9
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
$ 4,015E-5
0,00%
+1,90%
0,00%
$ 12,21K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Velas Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Velas Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $82.39B.
Qual é o token de Velas Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Velas Ecosystem acompanhados na MEXC, WBNB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.58% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Velas Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Velas Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Velas Ecosystem incluem USDC, WBTC, WETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Velas Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Velas Ecosystem é de aproximadamente $82.39B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Velas Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.