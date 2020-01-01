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Principais tokens de VeChain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor VeChain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004479
+0.27%
-3.83%
-3.46%
$ 384.01M
$ 16.40M
2
VeThor Token
VeThor Token
VTHO
$ 0.0003217
0.00%
-2.02%
-5.09%
$ 32.28M
$ 176.09M
3
HAI
HAI
HAI
$ 0.001587
+0.06%
-0.63%
+13.75%
$ 1.32M
$ 12.52M
4
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.997397
+0.01%
-0.00%
-0.22%
$ 1.12M
$ 38.72K
5
Safe Haven
Safe Haven
SHA
$ 8.06E-5
-0.07%
+4.60%
+4.57%
$ 685.24K
--
6
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00559
0.00%
-1.93%
-2.78%
--
$ 3.03M

Perguntas frequentes

O que são tokens de VeChain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de VeChain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $419.42M.
Qual é o token de VeChain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de VeChain Ecosystem acompanhados na MEXC, SHA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de VeChain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de VeChain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de VeChain Ecosystem incluem VET, VTHO, HAI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria VeChain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de VeChain Ecosystem é de aproximadamente $419.42M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor VeChain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.