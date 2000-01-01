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Principais tokens de US Treasury-backed Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor US Treasury-backed Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 1,64M
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0,997353
0,00%
--
-0,05%
$ 26,71M
$ 304,94
3
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1,001
-0,20%
+0,01%
+0,28%
$ 2,07M
$ 89,33K
4
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1,004
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,02M
$ 59,91
5
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1,12
0,00%
+0,00%
+0,90%
$ 728,98K
$ 437,91
6
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0,997388
+0,57%
+0,00%
-0,04%
$ 349,11K
$ 10,41K

Perguntas frequentes

O que são tokens de US Treasury-backed Stablecoin e por que são populares?
Tokens de US Treasury-backed Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.17B.
Qual é o token de US Treasury-backed Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de US Treasury-backed Stablecoin acompanhados na MEXC, USSD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de US Treasury-backed Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de US Treasury-backed Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de US Treasury-backed Stablecoin incluem USDY, USDO, USSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria US Treasury-backed Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de US Treasury-backed Stablecoin é de aproximadamente $2.17B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor US Treasury-backed Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.