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Principais tokens de Trump-Affiliated por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Trump-Affiliated. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USD1
USD1
USD1
$ 1.00017
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 4.39B
$ 2.11M
2
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05499
-0.43%
+0.05%
+4.92%
$ 1.75B
$ 800.47K
3
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.4
-0.50%
-5.54%
-5.15%
$ 332.14M
$ 1.17M
4
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07263
+0.22%
-2.01%
-3.94%
$ 72.50M
$ 885.11K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Trump-Affiliated e por que são populares?
Tokens de Trump-Affiliated representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.55B.
Qual é o token de Trump-Affiliated com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Trump-Affiliated acompanhados na MEXC, WLFI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.05% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Trump-Affiliated existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Trump-Affiliated, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Trump-Affiliated incluem USD1, WLFI, TRUMP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Trump-Affiliated?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Trump-Affiliated é de aproximadamente $6.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Trump-Affiliated, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.