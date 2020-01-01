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Principais tokens de Trading Card RWA Platform por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Trading Card RWA Platform. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
READY
READY
READY
$ 0.005151
0.00%
+4.33%
-25.88%
$ 5.15M
$ 2.78M
2
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.861522
0.00%
--
-5.37%
$ 1.38M
$ 268.35
3
Collector Crypt
Collector Crypt
CARDS
$ 0.14979
+1.63%
+7.69%
-1.43%
--
$ 464.19K
4
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05724
-1.40%
+4.33%
+7.19%
--
$ 1.39M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Trading Card RWA Platform e por que são populares?
Tokens de Trading Card RWA Platform representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.53M.
Qual é o token de Trading Card RWA Platform com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Trading Card RWA Platform acompanhados na MEXC, CARDS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.69% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Trading Card RWA Platform existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Trading Card RWA Platform, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Trading Card RWA Platform incluem READY, CHARRED, CARDS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Trading Card RWA Platform?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Trading Card RWA Platform é de aproximadamente $6.53M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Trading Card RWA Platform, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.