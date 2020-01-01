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Principais tokens de Tourism por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tourism. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
AVA
AVA
AVA
$ 0.1854
+0.43%
-6.25%
-5.96%
$ 13.64M
$ 283.60K
2
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3486
-1.88%
+0.06%
-58.82%
$ 11.77M
$ 3.72M
3
Vow
Vow
VOW
$ 0.02868
+0.31%
+18.27%
+12.74%
$ 10.22M
$ 3.11M
4
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01950418
+0.37%
+0.00%
+13.22%
$ 7.80M
$ 1.47
5
AVINOC
AVINOC
AVINOC
$ 0.00120995
0.00%
-0.68%
-70.94%
$ 707.79K
$ 48.65
6
Dtravel
Dtravel
TRVL
$ 0.00078729
+0.13%
-0.00%
-9.04%
$ 408.66K
$ 13.87K
7
STAYNEX
STAYNEX
STAY
$ 5.57E-6
+0.18%
-4.00%
+18.26%
$ 221.27K
--
8
Ariva
Ariva
ARV
$ 1.61E-6
0.00%
-0.80%
-5.29%
$ 116.60K
--
9
Geojam
Geojam
JAM
$ 5.51E-6
+0.18%
-0.10%
-9.08%
$ 43.84K
--
10
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0017054
-3.12%
+4.25%
+7.43%
--
$ 12.56M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tourism e por que são populares?
Tokens de Tourism representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $44.93M.
Qual é o token de Tourism com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tourism acompanhados na MEXC, VOW apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 18.27% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tourism existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Tourism, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tourism incluem AVA, EPIC, VOW. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tourism?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tourism é de aproximadamente $44.93M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tourism, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.