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Principais tokens de Tokenized Treasuries por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Treasuries. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
3
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.64M
4
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 950.87M
--
5
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.05M
--
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.014
0.00%
0.00%
-0.39%
$ 117.52M
$ 1.07K
7
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.21M
--
8
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,983.61
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.91M
--
9
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.44M
--
10
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.004
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.02M
$ 59.91

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Treasuries e por que são populares?
Tokens de Tokenized Treasuries representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $9.96B.
Qual é o token de Tokenized Treasuries com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Treasuries acompanhados na MEXC, USYC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Treasuries existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Tokenized Treasuries, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Treasuries incluem USYC, BUIDL, USDY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Treasuries?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Treasuries é de aproximadamente $9.96B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Treasuries, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.