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Principais tokens de Tokenized Stock por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Stock. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.715
+0.17%
-1.07%
+16.43%
$ 171.71M
$ 55.52K
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.54
-0.01%
+0.01%
+2.71%
$ 153.37M
$ 50.83K
3
$ 225.18
+0.20%
+3.05%
+2.67%
$ 147.35M
$ 348.94
4
$ 95.78
-0.06%
+1.04%
+4.37%
$ 140.53M
$ 569.17
5
$ 71.29
+0.49%
+0.78%
+12.17%
$ 138.94M
$ 870.05
6
$ 346.75
+0.04%
-0.04%
-3.97%
$ 133.45M
$ 160.88
7
$ 328.25
+0.31%
-1.15%
+2.52%
$ 128.28M
$ 170.71
8
SOON
SOON
SOON
$ 0.2149
-0.05%
+0.14%
+0.56%
$ 110.89M
$ 669.63K
9
$ 71.22
+0.45%
+0.75%
+12.56%
$ 100.82M
$ 4.28K
10
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 47.6
0.00%
-0.11%
+7.89%
$ 98.78M
$ 161.04K
11
$ 583.57
+0.03%
-3.22%
-1.09%
$ 83.13M
$ 93.76
12
$ 926.34
+0.09%
+5.27%
+4.10%
$ 68.81M
$ 300.23
13
$ 150.28
+0.04%
+0.46%
+2.29%
$ 68.35M
$ 429.26
14
$ 268.05
+0.03%
-1.60%
-1.69%
$ 60.21M
$ 209.67
15
$ 224.77
+0.10%
+2.73%
+2.42%
$ 53.99M
$ 394.32
16
ELF
ELF
ELF
$ 0.05979
+0.27%
-9.57%
+1.73%
$ 49.27M
$ 876.87K
17
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.07
+0.32%
-0.00%
-0.87%
$ 44.94M
$ 628.69K
18
Securitize
Securitize
SECZ
$ 7.86
0.00%
+0.06%
+9.32%
$ 31.64M
--
19
$ 278
-0.09%
+0.36%
-0.44%
$ 31.62M
$ 188.49
20
$ 29.97
0.00%
-1.32%
+1.21%
$ 29.15M
$ 8.14K
21
$ 221.81
+0.10%
+2.58%
+3.13%
$ 26.34M
$ 722.96
22
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02903
+0.17%
-0.99%
+0.69%
$ 24.79M
$ 2.35M
23
$ 345.05
-0.07%
-0.44%
-4.06%
$ 23.93M
$ 204.12
24
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010178
+0.82%
+1.05%
+2.50%
$ 21.44M
$ 7.40T
25
$ 328.3
+0.03%
-1.43%
+2.28%
$ 20.69M
$ 297.61
26
$ 89.42
+0.01%
-1.58%
-0.40%
$ 15.25M
$ 827.66
27
$ 492.36
0.00%
-2.45%
-1.66%
$ 14.41M
$ 255.71
28
$ 303.34
-0.05%
-1.66%
-3.47%
$ 13.42M
$ 219.88
29
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001766
+0.58%
+4.17%
+19.14%
$ 13.23M
$ 37.52B
30
$ 17.93
0.00%
+0.17%
-0.83%
$ 12.99M
$ 4.66K
31
$ 102.55
+0.29%
+3.39%
+2.10%
$ 12.88M
$ 2.77K
32
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,366.76
+0.13%
+0.05%
+7.67%
$ 12.06M
$ 412.32K
33
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002724
0.00%
-3.04%
-5.93%
$ 11.63M
$ 20.22M
34
$ 434.07
+0.06%
+1.55%
+2.79%
$ 10.61M
$ 193.56
35
$ 485.88
-0.07%
+1.55%
-1.73%
$ 9.99M
$ 190.57
36
$ 96.08
+0.51%
-0.53%
-1.20%
$ 9.87M
$ 1.56K
37
$ 273.76
-0.07%
+1.20%
-5.29%
$ 7.63M
$ 847.70
38
$ 268.15
-0.19%
-1.44%
-1.43%
$ 7.32M
$ 287.38
39
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 492.63
+0.01%
-0.01%
-1.37%
$ 7.25M
$ 60.66K
40
$ 147.46
-0.01%
+10.26%
+28.85%
$ 7.19M
$ 813.14
41
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 150.72
0.00%
+0.01%
+0.25%
$ 6.99M
--
42
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 101.99
+0.12%
+0.03%
+1.91%
$ 6.95M
$ 82.40K
43
$ 419.04
-0.19%
-0.49%
-1.67%
$ 6.93M
$ 198.12
44
$ 582.17
-0.02%
-4.43%
-2.11%
$ 6.67M
$ 154.80
45
$ 149.95
+0.34%
+0.74%
+2.26%
$ 6.48M
$ 739.28
46
$ 154.04
-0.02%
+4.79%
+7.10%
$ 6.19M
$ 930.13
47
$ 147.63
+0.07%
+10.91%
+28.80%
$ 5.74M
$ 4.17K
48
$ 1,226.6
-0.02%
+0.31%
+2.90%
$ 5.34M
$ 73.29
49
$ 1,366.07
+0.11%
+5.64%
+6.88%
$ 5.26M
$ 180.88
50
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 219.38
0.00%
+0.01%
+2.37%
$ 5.08M
$ 14.24K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Stock e por que são populares?
Tokens de Tokenized Stock representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 283 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.37B.
Qual é o token de Tokenized Stock com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Stock acompanhados na MEXC, NBISON apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 23.25% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Stock existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 283 tokens de Tokenized Stock, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Stock incluem CVX, STRCX, NVDAX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Stock?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Stock é de aproximadamente $2.37B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Stock, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.