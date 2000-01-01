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Principais tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Pre-IPO Stocks. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006374
-0.38%
-2.18%
-20.00%
$ 13.19M
$ 9.63M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 824.87
-0.01%
+0.01%
+0.70%
$ 6.09M
$ 1.03M
3
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,401.44
+0.76%
-0.03%
+3.20%
$ 1.95M
$ 210.34K
4
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 133.84
-0.44%
-0.04%
+10.08%
$ 1.37M
$ 170.76K
5
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 811.96
0.00%
+0.12%
+27.34%
$ 1.07M
$ 5.40K
6
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 140.72
+0.10%
-0.00%
+1.15%
$ 678.15K
$ 60.38K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks e por que são populares?
Tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $24.35M.
Qual é o token de Tokenized Pre-IPO Stocks com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks acompanhados na MEXC, KALSHI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Pre-IPO Stocks incluem XAI, ANTHROPIC, OPENAI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Pre-IPO Stocks?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Pre-IPO Stocks é de aproximadamente $24.35M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Pre-IPO Stocks, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.