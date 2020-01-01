Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Money Market Fund (MMFs). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
2
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.04M
--
3
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,983.61
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.91M
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs) e por que são populares?
Tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 3 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.85B.
Qual é o token de Tokenized Money Market Fund (MMFs) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs) acompanhados na MEXC, BUIDL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 3 tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Money Market Fund (MMFs) incluem BUIDL, BRSRV, FIUSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Money Market Fund (MMFs)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Money Market Fund (MMFs) é de aproximadamente $2.85B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Money Market Fund (MMFs), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.