Criptomoedas de ouro tokenizado são ativos digitais atrelados ao valor de mercado em tempo real do ouro físico. Cada token geralmente representa um peso específico de ouro mantido em reservas seguras e auditadas pela entidade emissora. Elas oferecem aos investidores uma forma de possuir um ativo tradicional de proteção com a divisibilidade, transferibilidade e liquidez 24/7 da tecnologia blockchain.

A negociação de ouro tokenizado oferece divisibilidade superior, transferibilidade global imediata, ausência de custos de armazenamento ou seguro pessoal e a possibilidade de gerar rendimento ao emprestar o ouro tokenizado em protocolos de DeFi.

Os traders de criptomoedas utilizam ouro tokenizado como um ativo de refúgio durante mercados em baixa para se proteger contra a inflação e a extrema volatilidade do mercado cripto, sem necessidade de converter os seus fundos de volta para moeda fiduciária.

Os emissores de ouro tokenizado garantem o lastro ao submeter as suas reservas físicas de ouro a auditorias regulares e independentes de terceiros, e ao publicar a prova de reservas de forma transparente na blockchain.

As criptomoedas de ouro tokenizado são ativos digitais estáveis em que cada token é diretamente atrelado ao valor de um peso específico de ouro físico, totalmente lastreado por barras de ouro armazenadas em cofres seguros.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Gold, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.