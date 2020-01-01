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Principais tokens de ouro tokenizado por capitalização de mercado

Criptomoedas de ouro tokenizado são ativos digitais atrelados ao valor de mercado em tempo real do ouro físico. Cada token geralmente representa um peso específico de ouro mantido em reservas seguras e auditadas pela entidade emissora. Elas oferecem aos investidores uma forma de possuir um ativo tradicional de proteção com a divisibilidade, transferibilidade e liquidez 24/7 da tecnologia blockchain.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,387.73
+0.10%
+0.21%
+2.56%
$ 2.69B
$ 161.60
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,402.96
+0.12%
+0.11%
+2.60%
$ 2.01B
$ 729.40
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 141.67
+0.01%
+0.00%
+2.68%
$ 338.04M
$ 8.63M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,380.08
+0.06%
+0.00%
+2.44%
$ 119.46M
$ 8.70M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,361.95
0.00%
+0.00%
+3.27%
$ 85.08M
$ 4.31
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,391.62
+0.04%
+0.00%
+2.49%
$ 71.72M
$ 484.35K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,404.05
0.00%
0.00%
+2.64%
$ 13.55M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,326.91
+0.01%
-0.00%
+1.76%
$ 10.44M
$ 37.30
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 142.06
-0.01%
-0.01%
+4.56%
$ 6.26M
$ 21.40K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 141.5
+0.26%
+0.00%
+2.50%
$ 3.40M
$ 886.77K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.089
+0.55%
+0.02%
+34.83%
$ 647.56K
$ 2.40K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,422.53
0.00%
0.00%
+4.76%
$ 618.17K
$ 4.89
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.52
+0.01%
--
+0.01%
$ 76.15K
$ 9.96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.236
0.00%
-0.21%
-0.94%
--
$ 11.76K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 141.45
+0.06%
+0.18%
+2.73%
--
$ 2.49K

Perguntas frequentes

O que são exatamente as criptomoedas de ouro tokenizado?
As criptomoedas de ouro tokenizado são ativos digitais estáveis em que cada token é diretamente atrelado ao valor de um peso específico de ouro físico, totalmente lastreado por barras de ouro armazenadas em cofres seguros.
Como os emissores garantem que os tokens de ouro tokenizado são totalmente lastreados?
Os emissores de ouro tokenizado garantem o lastro ao submeter as suas reservas físicas de ouro a auditorias regulares e independentes de terceiros, e ao publicar a prova de reservas de forma transparente na blockchain.
Por que os traders de criptomoedas utilizam ouro tokenizado durante períodos de queda do mercado?
Os traders de criptomoedas utilizam ouro tokenizado como um ativo de refúgio durante mercados em baixa para se proteger contra a inflação e a extrema volatilidade do mercado cripto, sem necessidade de converter os seus fundos de volta para moeda fiduciária.
Quais são as vantagens de negociar ouro tokenizado em vez de manter barras de ouro físicas?
A negociação de ouro tokenizado oferece divisibilidade superior, transferibilidade global imediata, ausência de custos de armazenamento ou seguro pessoal e a possibilidade de gerar rendimento ao emprestar o ouro tokenizado em protocolos de DeFi.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Gold, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.