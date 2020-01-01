Criptomoedas de ouro tokenizado são ativos digitais atrelados ao valor de mercado em tempo real do ouro físico. Cada token geralmente representa um peso específico de ouro mantido em reservas seguras e auditadas pela entidade emissora. Elas oferecem aos investidores uma forma de possuir um ativo tradicional de proteção com a divisibilidade, transferibilidade e liquidez 24/7 da tecnologia blockchain.
A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Gold, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.