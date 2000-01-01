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Principais tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
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Operação
1
$ 777.81
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$ 168.33M
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2
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3
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4
$ 728.04
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5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 726.28
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$ 32.53M
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6
$ 59.19
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7
$ 85.78
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8
$ 103.6
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$ 366.68
12
$ 111.49
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$ 814.70
13
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14
$ 82.58
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$ 751.02
15
$ 499.51
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$ 9.49M
$ 122.55
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 403.73
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$ 8.68M
$ 638.17K
17
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19
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TQQQ xStock
TQQQX
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20
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21
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22
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23
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24
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
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26
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29
$ 146
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$ 756.81K
$ 1.78K
30
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
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31
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TBLLX
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32
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$ 618.89
33
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Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 80.95
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$ 256.96K
$ 90.53
34
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Schwab International Equity xStock
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$ 2.44K
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Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) e por que são populares?
Tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 42 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $542.99M.
Qual é o token de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) acompanhados na MEXC, SOXLON apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.37% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 42 tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) incluem SPYX, IVVON, SPYON. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) é de aproximadamente $542.99M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.