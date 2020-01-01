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Principais tokens de Tokenized Credit por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Credit. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 696.39M
--
2
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.25
+0.03%
0.00%
+0.11%
$ 103.03M
--
3
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DEJAAA
$ 1.043
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 6.45M
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Credit e por que são populares?
Tokens de Tokenized Credit representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 3 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $805.87M.
Qual é o token de Tokenized Credit com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Credit acompanhados na MEXC, JAAA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Credit existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 3 tokens de Tokenized Credit, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Credit incluem JAAA, STAC, DEJAAA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Credit?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Credit é de aproximadamente $805.87M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Credit, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.