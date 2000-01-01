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Principais tokens de Solana Token-2022 por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Solana Token-2022. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006374
-0.38%
-2.18%
-20.00%
$ 13.19M
$ 9.63M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 824.87
-0.01%
+0.01%
+0.70%
$ 6.09M
$ 1.03M
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.130859
+0.06%
-0.01%
+0.30%
$ 2.65M
$ 941.04
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,401.44
+0.76%
-0.03%
+3.20%
$ 1.95M
$ 210.34K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 133.84
-0.44%
-0.04%
+10.08%
$ 1.37M
$ 170.76K
6
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 811.96
0.00%
+0.12%
+27.34%
$ 1.07M
$ 5.40K
7
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00243537
0.00%
-0.00%
-4.02%
$ 1.05M
$ 86.66
8
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00080319
-1.06%
+0.22%
+109.41%
$ 801.42K
$ 389.56K
9
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.00039276
0.00%
-0.00%
+10.49%
$ 738.67K
$ 12.30
10
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 140.72
+0.10%
-0.00%
+1.15%
$ 678.15K
$ 60.38K
11
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.3285E-8
+2.23%
-4.60%
+4.25%
$ 656.49K
--
12
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00062792
+0.37%
--
+12.97%
$ 595.95K
$ 22.59
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00045596
-0.18%
-0.02%
-14.30%
$ 446.31K
$ 1.80K
14
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00321981
0.00%
-0.00%
+1.95%
$ 321.98K
$ 1.21
15
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00028849
+0.31%
-0.02%
-12.15%
$ 317.32K
$ 2.52K
16
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00024092
+0.07%
+0.00%
+11.59%
$ 162.53K
$ 294.86
17
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.00020635
0.00%
-0.02%
-0.53%
$ 161.36K
$ 33.79
18
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00724027
+0.37%
--
+8.84%
$ 143.33K
$ 48.53
19
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00019634
-0.10%
+0.03%
+23.15%
$ 141.75K
$ 3.96K
20
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 0.00011172
-6.28%
-0.12%
+73.32%
$ 100.53K
$ 32.46K
21
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 1.098E-5
0.00%
+0.30%
-46.07%
$ 92.77K
--
22
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 7.949E-5
0.00%
-2.80%
-12.98%
$ 79.49K
--
23
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 7.642E-5
0.00%
-2.60%
-0.92%
$ 76.42K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.893E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 29.27K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.931E-5
-0.26%
+4.20%
+5.75%
$ 18.65K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
0.00%
$ 16.77K
--
27
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.572E-5
0.00%
+2.50%
+0.77%
$ 15.71K
--
28
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.195E-5
0.00%
-2.70%
-0.41%
$ 14.93K
--
29
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.409E-5
0.00%
-0.70%
+3.68%
$ 13.80K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.308E-5
0.00%
-0.50%
-2.24%
$ 13.08K
--
31
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.13E-5
0.00%
0.00%
+1.99%
$ 11.30K
--
32
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.055E-5
0.00%
-0.80%
-2.22%
$ 10.38K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Solana Token-2022 e por que são populares?
Tokens de Solana Token-2022 representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 32 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $33.02M.
Qual é o token de Solana Token-2022 com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Solana Token-2022 acompanhados na MEXC, DARK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 241.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Solana Token-2022 existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 32 tokens de Solana Token-2022, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Solana Token-2022 incluem XAI, ANTHROPIC, DINAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Solana Token-2022?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Solana Token-2022 é de aproximadamente $33.02M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Solana Token-2022, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.