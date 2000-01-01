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Principais tokens de TikTok Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor TikTok Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03668
+0.52%
+0.30%
+1.49%
$ 36.38M
$ 1.90M
2
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0011703
+0.95%
-2.81%
-6.93%
$ 27.16M
$ 47.11M
3
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011208
+0.52%
+0.10%
+12.87%
$ 11.15M
$ 7.71M
4
Tung Tung Tung Sahur
Tung Tung Tung Sahur
TRIPLET
$ 0.00980753
+0.95%
-0.11%
-31.37%
$ 9.81M
$ 860.35K
5
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00154242
+2.94%
+0.03%
+25.01%
$ 1.54M
$ 19.94K
6
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001171
-1.83%
+1.20%
-18.51%
$ 1.18M
$ 48.41M
7
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00486555
+0.03%
-0.00%
+4.80%
$ 364.34K
$ 52.03
8
Biggie
Biggie
BIGGIE
$ 4.8743E-11
+0.29%
-1.40%
-14.42%
$ 48.75K
--
9
Tralalero Tralala
Tralalero Tralala
DOUBLET
$ 3.929E-5
-0.28%
-1.00%
-23.49%
$ 38.15K
--
10
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner
RIZZ
$ 3.486E-5
+4.56%
+4.50%
+1.72%
$ 32.86K
--
11
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 2.569E-5
-0.31%
-1.90%
-12.86%
$ 25.69K
--
12
Nosey
Nosey
NOSEY
$ 1.005E-5
-2.80%
+14.70%
-5.55%
$ 10.04K
--
13
The Amazing Digital Circus
The Amazing Digital Circus
TADC
$ 9.58E-6
-0.21%
+12.40%
+0.42%
$ 9.57K
--
14
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000004233
-3.43%
-12.41%
-9.47%
--
$ 14.63T

Perguntas frequentes

O que são tokens de TikTok Meme e por que são populares?
Tokens de TikTok Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $87.75M.
Qual é o token de TikTok Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de TikTok Meme acompanhados na MEXC, NOSEY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 14.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de TikTok Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de TikTok Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de TikTok Meme incluem MOODENG, DEGEN, CHILLGUY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria TikTok Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de TikTok Meme é de aproximadamente $87.75M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor TikTok Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.