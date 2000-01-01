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Principais tokens de Terra Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Terra Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,949.46
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.6
+0.08%
-0.00%
-0.71%
$ 4.20B
$ 283.76M
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.406
+0.29%
-2.17%
+3.55%
$ 718.72M
$ 202.71K
4
Injective
Injective
INJ
$ 4.632
-0.21%
+1.17%
+4.36%
$ 466.66M
$ 200.92K
5
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.005
+0.20%
+0.01%
+0.83%
$ 114.78M
$ 156.78K
6
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 32.04M
$ 247.92K
7
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04355
+0.44%
-2.56%
+5.27%
$ 31.05M
$ 3.71M
8
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.098657
+0.58%
-0.05%
+6.20%
$ 1.34M
$ 79.13K
9
Levana
Levana
LVN
$ 0.00051925
0.00%
--
+4.78%
$ 416.97K
$ 2.07
10
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00126411
0.00%
-0.06%
+5.90%
$ 198.54K
$ 60.65
11
Astroport
Astroport
ASTRO
$ 0.00045984
0.00%
-0.00%
+10.71%
$ 194.82K
$ 3.84K
12
ERIS Arbitrage LUNA
ERIS Arbitrage LUNA
ARBLUNA
$ 0.131325
+0.23%
-0.06%
+5.54%
$ 179.34K
$ 477.48
13
Lion DAO
Lion DAO
ROAR
$ 1.86582E-7
+1.01%
-4.30%
+5.38%
$ 166.66K
--
14
Solid
Solid
SOLID
$ 1.001
-0.40%
-0.00%
-0.40%
$ 63.55K
$ 1.36K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Terra Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Terra Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.98B.
Qual é o token de Terra Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Terra Ecosystem acompanhados na MEXC, INJ apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.17% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Terra Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Terra Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Terra Ecosystem incluem WBTC, WETH, ATOM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Terra Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Terra Ecosystem é de aproximadamente $12.98B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Terra Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.