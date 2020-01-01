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Principais tokens de Terra Classic Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Terra Classic Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 898,75
+0,12%
-0,24%
-0,52%
$ 227,72B
$ 92,27K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 949,46
+0,03%
-0,40%
-0,93%
$ 7,41B
$ 1,23
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,515
+0,67%
+3,19%
+1,66%
$ 2,81B
$ 55,87K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004473
+0,18%
-0,94%
-3,29%
$ 2,62B
$ 156,12B
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,569
+0,37%
-5,59%
-10,32%
$ 2,22B
$ 192,62K
6
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,004978
-0,28%
-1,92%
+0,24%
$ 27,90M
$ 30,72M
7
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3,89E-6
+0,26%
+32,70%
-4,66%
$ 1,90M
--
8
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1,057E-9
+0,28%
-1,70%
+0,19%
$ 387,39K
--
9
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0,00278132
-0,02%
-0,10%
+3,95%
$ 216,23K
$ 758,74
10
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0,00030998
0,00%
--
-4,52%
$ 148,20K
$ 93,54
11
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0,00057993
-0,02%
-0,09%
-16,37%
$ 100,07K
$ 4,80K
12
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0,00056049
0,00%
--
-3,14%
$ 83,63K
$ 2,42
13
Selenium
Selenium
SELE
$ 0,00793553
-0,04%
--
-3,43%
$ 49,68K
$ 118,00
14
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0,0008623
0,00%
-0,02%
-7,74%
$ 30,13K
$ 443,28
15
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0,001529
0,00%
-6,94%
-15,24%
--
$ 196,90K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Terra Classic Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Terra Classic Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 15 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $242.80B.
Qual é o token de Terra Classic Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Terra Classic Ecosystem acompanhados na MEXC, JURIS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 32.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Terra Classic Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 15 tokens de Terra Classic Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Terra Classic Ecosystem incluem ETH, WBTC, AVAX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Terra Classic Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Terra Classic Ecosystem é de aproximadamente $242.80B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Terra Classic Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.