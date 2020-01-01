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Principais tokens de Terminal of Truths por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Terminal of Truths. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.1334
-0.06%
-4.18%
+3.57%
$ 131.88M
$ 867.95K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06429
+0.09%
-2.91%
-3.23%
$ 127.38M
$ 842.20K
3
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01355
-0.30%
-3.64%
+0.30%
$ 13.51M
$ 4.25M
4
infinite backrooms
infinite backrooms
IB
$ 2.596E-5
+0.50%
-0.90%
+2.98%
$ 25.91K
--
5
cat girl
cat girl
CATGF
$ 1.992E-5
+0.45%
+2.40%
+3.43%
$ 19.91K
--
6
Sydney
Sydney
SYDNEY
$ 1.738E-5
+0.46%
+0.20%
+3.82%
$ 17.36K
--
7
New Truth Terminal
New Truth Terminal
LORIA
$ 1.003E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.01K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Terminal of Truths e por que são populares?
Tokens de Terminal of Truths representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $272.84M.
Qual é o token de Terminal of Truths com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Terminal of Truths acompanhados na MEXC, CATGF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Terminal of Truths existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Terminal of Truths, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Terminal of Truths incluem FARTCOIN, MANA, GOAT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Terminal of Truths?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Terminal of Truths é de aproximadamente $272.84M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Terminal of Truths, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.