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Principais tokens de Tap to Earn por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tap to Earn. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003635
+0.41%
+2.38%
+5.96%
$ 36.39M
$ 188.87M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04449
+2.36%
-0.09%
+3.87%
$ 19.72M
$ 1.28M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001813
-0.06%
-5.19%
-4.22%
$ 11.54M
$ 387.37M
4
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00028475
0.00%
-0.06%
-27.08%
$ 835.26K
$ 250.55
5
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.007E-5
+1.26%
-34.30%
-36.35%
$ 400.69K
--
6
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.208E-5
0.00%
+0.20%
-1.79%
$ 120.85K
--
7
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001169
-1.91%
-6.79%
-18.06%
$ 117.99K
$ 429.69M
8
WURK
WURK
WURK
$ 0.0001164
+1.19%
-0.04%
-12.01%
$ 116.36K
$ 700.14
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57355E-7
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 31.96K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 8.6679E-8
0.00%
+1.20%
-8.58%
$ 22.89K
--
11
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
12
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0.010091
+0.15%
+0.20%
+4.82%
--
$ 878.05K
13
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0.02616
+0.11%
+5.79%
-13.31%
--
$ 1.43M
14
Roboton
Roboton
DCT
$ 0.005845
-0.02%
+0.07%
-0.15%
--
$ 3.54M
15
DROPEE
DROPEE
DROPEE
$ 0.001556
0.00%
-4.21%
+20.86%
--
$ 401.70K
16
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.00004801
+0.15%
-12.45%
+11.79%
--
$ 717.22M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tap to Earn e por que são populares?
Tokens de Tap to Earn representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $69.30M.
Qual é o token de Tap to Earn com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tap to Earn acompanhados na MEXC, BTY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.79% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tap to Earn existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Tap to Earn, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tap to Earn incluem NOT, CATI, HMSTR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tap to Earn?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tap to Earn é de aproximadamente $69.30M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tap to Earn, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.