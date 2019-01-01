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Principais tokens de Synthetic por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Synthetic. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05966
+0.76%
-0.87%
+4.41%
$ 115.42M
$ 975.39K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.1966
-0.46%
-2.77%
-7.60%
$ 67.84M
$ 329.71K
3
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,325.76
-0.10%
+0.01%
-0.93%
$ 32.84M
$ 1.74M
4
UMA
UMA
UMA
$ 0.3236
-0.09%
-2.56%
-5.42%
$ 29.29M
$ 205.83K
5
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.694319
-0.01%
+0.01%
-1.26%
$ 29.06M
$ 2.52M
6
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
7
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.26551
+0.04%
-0.09%
-12.29%
$ 2.48M
$ 409.44K
8
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.086097
+0.12%
-0.00%
-11.25%
$ 1.65M
$ 1.02K
9
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050136
0.00%
--
-1.24%
$ 505.00K
$ 121.15
10
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.00889536
-0.08%
+0.02%
+11.46%
$ 373.60K
$ 604.64
11
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00278132
-0.02%
-0.10%
+3.95%
$ 216.23K
$ 758.74
12
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.791E-5
0.00%
-3.30%
-1.39%
$ 197.79K
--
13
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02316181
-0.05%
+0.01%
+1.58%
$ 94.11K
$ 124.73
14
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00793553
-0.04%
--
-3.43%
$ 49.68K
$ 118.00
15
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315398
0.00%
--
+0.12%
$ 33.12K
$ 1.16
16
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.091574
+1.56%
+0.03%
+2.60%
$ 29.02K
$ 91.26
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Perguntas frequentes

O que são tokens de Synthetic e por que são populares?
Tokens de Synthetic representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $283.78M.
Qual é o token de Synthetic com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Synthetic acompanhados na MEXC, CYSFLR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Synthetic existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Synthetic, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Synthetic incluem AWE, SNX, MSETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Synthetic?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Synthetic é de aproximadamente $283.78M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Synthetic, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.